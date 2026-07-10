© US Rai Tutto viene alla luce nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Nel corso dei prossimi episodi, Gianluca Palladini scopre nel peggiore dei modi che il padre Alberto è il misterioso nuovo uomo dell’ex Anna Toscano. Una scoperta che fa sprofondare il ragazzo nello sconforto più totale e che rischia di farlo ricadere nel vortice dell’alcolismo. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: Gianluca scopre la tresca tra Alberto e Anna

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Un Posto Al Sole, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: La Scelta Shock Di Eduardo!

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