Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap che da trent'anni ci racconta le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Nell' episodio di venerdì 10 luglio Alberto riuscirà a convincere Anna a stare insieme; intanto Gianluca, ignaro di quanto sta avvenendo, trascorre del tempo con gli amici. Diego invece, ha un momento di tranquillità: il padre però, gli darà un consiglio molto importante. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 10 luglio: Anna e Alberto pronti a stare insieme, mentre Gianluca ignora tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un Posto al Sole, puntate 1-5 giugno 2026: mistero al casale e Alberto sempre più sconvolto

Notizie e thread social correlati

Un Posto al Sole, anticipazioni al 10 luglio: Alberto trova AnnaDal 6 al 10 luglio, nella soap opera, Alberto scopre la posizione di Anna e decide di incontrarla.

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 5 maggio: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

Temi più discussi: Un posto al sole - S30E6987 - Puntata del 07/07/2026 - Video; Un posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 luglio; Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 6 luglio 2026: Damiano va all'attacco; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Gianluca scopre tutto, Ornella confusa da Vanni.

C'era già Un posto al sole e Checco Zalone cantava Siamo una squadra fortissimi. E talmente pochi credevano che gli Azzurri avessero chance che una catena lanciò l'offerta: Televisore gratis se l’Italia vince https://t.co/o7p41S9cY6 - X x.com

Un Posto al Sole anticipazioni 7 luglio 2026: Damiano ha deciso, aiuterà Eduardo?Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 luglio 2026. Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3. comingsoon.it

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026: Mariella fantastica su Sergio MunizLe trame di UPAS di venerdì 10 luglio: mentre Anna allenta le difese e Diego affronta le conseguenze della sua gelosia, la vigilessa sogna il sessuologo. libero.it