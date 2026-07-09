Un Posto al Sole anticipazioni 10 luglio | Anna e Alberto pronti a stare insieme mentre Gianluca ignora tutto

Da movieplayer.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap che da trent'anni ci racconta le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Nell' episodio di venerdì 10 luglio Alberto riuscirà a convincere Anna a stare insieme; intanto Gianluca, ignaro di quanto sta avvenendo, trascorre del tempo con gli amici. Diego invece, ha un momento di tranquillità: il padre però, gli darà un consiglio molto importante. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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