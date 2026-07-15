Nel comune di Caslino d’Erba si trova un orto sociale nel Campo della Legalità, un’area confiscata alla criminalità organizzata e riqualificata per uso collettivo. L’orto è gestito da associazioni locali e aperto ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere attività agricole e sociali. La riqualificazione dell’area si inserisce nel progetto di recupero di beni confiscati, destinati a fini civici e di inclusione.

CASLINO D’ERBA (Como) Il Campo della Legalità di Caslino d’Erba, il bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, gestito dalla cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà, ospiterà un nuovo Orto Sociale curato dai volontari dell’associazione Lo Snodo, grazie all’assegnazione di due lotti di terreno attraverso la manifestazione d’interesse promossa dal Comune di Caslino d’Erba. Altri tre lotti sono stati affidati a cittadini di Caslino, con l’obiettivo di rendere il campo sempre più uno spazio aperto e condiviso. Per Lo Snodo, questo spazio sarà un luogo dove i giovani potranno incontrarsi, costruire relazioni e sperimentare concretamente il valore della cura del territorio e della responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un orto sociale nel Campo della Legalità

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ECOSISTEMI SOCIALI: Nuove alleanze tra pubblico, privato e comunità per una governance condivisa

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