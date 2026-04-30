Magistrati in campo | Palermo sfida la legalità nel torneo ANM
Il 30 aprile i magistrati di Palermo si recheranno a Catania per partecipare a un torneo calcistico organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati. L'evento si svolge con l'obiettivo di promuovere i valori della legalità tra i professionisti della giustizia. La competizione coinvolge diverse rappresentanze provenienti da varie città, creando un'occasione di incontro e confronto tra i magistrati attraverso il calcio.
? Cosa sapere I magistrati di Palermo arrivano a Catania il 30 aprile per il torneo ANM.. La competizione calcistica promuove i valori della legalità tra i rappresentanti della giustizia.. La squadra dei magistrati di Palermo approda a Catania il 30 aprile per l’inizio della dodicesima edizione del torneo nazionale di calcio a 8 organizzato dall’Associazione nazionale magistrati, un evento che vede protagonisti i rappresentanti della giustizia in campo tra sport e promozione dei valori civili. Il palermitano gruppo dell’ANM, guidato dal sostituto procuratore della DDA Bruno Brucoli, si prepara a scendere in campo nella città siciliana dove la competizione si svilupperà fino al 3 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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