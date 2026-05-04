A Paglieta parte il progetto Orto sociale per l' inclusione dei soggetti fragili

Paglieta scommette sull'agricoltura sociale. È stato approvato in giunta il progetto sperimentale denominato "Orto sociale", un'iniziativa di inclusione attiva voluta per contrastare l'emarginazione e sostenere i cittadini in carico ai Servizi sociali.L’amministrazione comunale ha individuato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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