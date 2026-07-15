Un oggi alla volta è il film del 2023 diretto da Nicola Conversa in onda oggi, mercoledì 15 luglio, in prima serata su Rai 2. Un teen drama dalle sfumature romantiche, presentato alla Festa del Cinema di Roma e premiato ad Alice nella città nella sezione Panorama Italia - Proiezioni speciali. Nel 2024 il film ha anche ottenuto una candidatura ai Ciak d'oro come migliore commedia. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. Marco ha 19 anni e, mentre la maturità si avvicina, si ritrova con tre materie da recuperare. Ansioso e allergico alla vita social, sogna sentimenti dal gusto retrò e autentico, mentre in famiglia deve fare i conti con una madre inseparabile dallo smartphone e un fratello deciso a sfondare nella musica indie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un oggi alla volta, su Rai 2 la commedia romantica con Katia Follesa

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Un oggi alla volta, tutto sul teen drama con la star web Tommycassi e Katia FollesaAlcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero.it

Un oggi alla voltaUn oggi alla volta è il film del 2023 di Nicola Conversa con Katia Follesa. Trama, trailer, cast e quando va in onda. gazzetta.it