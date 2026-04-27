Katia Follesa alla ChorusLife Arena con lo spettacolo No vabbè mi adoro

Sabato 9 maggio alle ore 21, la comica e conduttrice televisiva si esibirà presso la ChorusLife Arena di Bergamo con il suo nuovo spettacolo, intitolato “No vabbè mi adoro”. L’evento prevede la partecipazione di pubblico e rappresenta un’occasione per vedere dal vivo uno spettacolo di comicità. La serata si svolgerà nella struttura situata in città, pronta ad accogliere gli spettatori.

Katia Follesa arriva a Bergamo. La comica e conduttrice televisiva andrà in scena alla ChorusLife Arena sabato 9 maggio alle 21 con il suo nuovo show “No vabbè mi adoro”. L’artista per la prima volta da sola sul palco. “Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza, che per carità mi ha aiutato tanto soprattutto all’inizio. Ma è normale che passare dalle sfilate e Shooting alla comicità non è cosa facile. Con questo spettacolo vi voglio dimostrare che oltre ad essere bella indiscutibilmente bella, faccio anche ridere!” .🔗 Leggi su Bergamonews.it

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