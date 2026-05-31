S econdo e ultimo appuntamento su Rai 1 con il ciclo di film Purché finisca bene. Stasera va in onda dalle 21.30 Meglio tardi che mai, la commedia sociale e romantica diretta da Giuseppe Curti con Lorenzo Richelmy, Gabriele Cirilli e Sergio Assisi. Marco è un attore che, travolto dalle polemiche dopo aver offeso una collega sul set, viene cancellato da ogni produzione. Per cercare di ripulire la propria immagine decide di tenere un corso di teatro in un carcere femminile. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › “Cercasi tata disperatamente”: su Rai 1 il primo film del ciclo “Purché finisca bene” Tra le detenute ritrova Arianna, un amore che in gioventù ha sacrificato dopo essere entrato all’Academia d’Arte Drammatica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il ciclo di film "Purché finisca bene", su Rai 1 va in onda una commedia romantica e sociale

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Cercasi tata disperatamente Una commedia romantica da non perdere

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Cercasi tata disperatamente: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”Stasera, alle 21:30 su Rai 1, va in onda “Cercasi tata disperatamente”, film diretto da Laura Chiossone, parte della serie “Purché finisca bene”.

Temi più discussi: Purché finisca bene è una sicurezza: anche l'ultimo film della serie, Meglio tardi che mai, mette di buon umore; Mestruazioni in estate, Il ginecologo sfata falsi miti: tutte le fake news e le risposte; Su Rai 1 il primo film del ciclo Purché finisca bene; Meglio tardi che mai, Emanuela Grimalda torna in televisione in una storia di ironia e libertà.

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