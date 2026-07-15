un incontro nel segno di madre oliva fondatrice delle figlie della chiesa

Notizia in breve

Un incontro ha approfondito la figura di Madre Maria Oliva Bonaldo, fondatrice delle Figlie della Chiesa, attraverso un percorso tra teologia, spiritualità e testimonianze di vita. Sono state evidenziate le sue intuizioni sul ruolo della Chiesa, considerate in anticipo rispetto alle aperture del Concilio Vaticano II, e il suo carisma ancora attuale. L’evento ha sottolineato come il suo pensiero abbia influenzato il modo di vivere la fede e la spiritualità all’interno dell’ordine da lei fondato.