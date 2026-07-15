Un incontro nel segno di Madre Oliva fondatrice delle Figlie della Chiesa
Un incontro ha approfondito la figura di Madre Maria Oliva Bonaldo, fondatrice delle Figlie della Chiesa, attraverso un percorso tra teologia, spiritualità e testimonianze di vita. Sono state evidenziate le sue intuizioni sul ruolo della Chiesa, considerate in anticipo rispetto alle aperture del Concilio Vaticano II, e il suo carisma ancora attuale. L’evento ha sottolineato come il suo pensiero abbia influenzato il modo di vivere la fede e la spiritualità all’interno dell’ordine da lei fondato.
Un profondo percorso tra teologia, spiritualità e testimonianze di vita che ha messo in luce l'attualità del carisma di Madre Maria Oliva Bonaldo, fondatrice delle Figlie della Chiesa, capace di anticipare il Concilio Vaticano II attraverso la sua visione mistica della Chiesa. È quanto si è sperimentato nella due giorni – 10 e 11 luglio a Roma – dal titolo “Ho sperimentato l'amore” nel quale si è ricordato il 50.mo anniversario della scomparsa di Madre Bonaldo avvenuta il 10 luglio 1976 che da 2013 è Venerabile. Photo Embed: L'apertura dell'incontro “Ho sperimentato l'amore” L'apertura dell'evento,... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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