Libere | lo spettacolo che porta in scena le donne dello Zen al teatro della Chiesa di Maria SS Madre della Chiesa
Dopo due anni, “Libere” torna in scena al teatro della Chiesa di Maria SS. Madre della Chiesa a Palermo, con una nuova edizione che rinnova il suo percorso artistico e umano: nuove attrici, nuove scene, ma lo stesso intenso lavoro collettivo che ne costituisce l’essenza.Libere vede in scena le.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Diretta di Radio Maria dalla chiesa parrocchiale di Maria SS Madre di DioLunedì 30 marzo, alle ore 7:30, è prevista una direttacon Radio Maria dalla chiesa in contrada Pretaro a Francavilla al Mare.
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Panoramica sull’argomento
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GIOIOSA IONICA (RC). . Le porte della nostra amata ed artista Chiesa di Maria SS. Addolorata si riaprono al culto. Un momento di immensa gioia e profonda spiritualità per tutta la comunità di Gioiosa Ionica. Diretta della Solenne Celebrazione Eucaristica pre - facebook.com facebook