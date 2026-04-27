Libere | lo spettacolo che porta in scena le donne dello Zen al teatro della Chiesa di Maria SS Madre della Chiesa

Da palermotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni, “Libere” torna in scena al teatro della Chiesa di Maria SS. Madre della Chiesa a Palermo, con una nuova edizione che rinnova il suo percorso artistico e umano: nuove attrici, nuove scene, ma lo stesso intenso lavoro collettivo che ne costituisce l’essenza.Libere vede in scena le.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Diretta di Radio Maria dalla chiesa parrocchiale di Maria SS Madre di DioLunedì 30 marzo, alle ore 7:30, è prevista una direttacon Radio Maria dalla chiesa in contrada Pretaro a Francavilla al Mare.

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