La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso delle figlie contro la madre, che chiedevano di non versare un vitalizio. La decisione riguarda un accordo economico stipulato prima di un omicidio. Le figlie contestavano l’obbligo di pagare, ma il tribunale ha confermato la validità dell’accordo, nonostante il crimine. La vicenda riguarda un rapporto di famiglia e questioni di diritto patrimoniale.

?? Punti chiave Perché le figlie devono pagare un vitalizio alla madre di Maurizio? Come può un accordo economico restare valido dopo un omicidio? Quanto denaro hanno dovuto versare Allegra e Alessandra per chiudere la disputa? Perché la Corte di Strasburgo ha rifiutato di esaminare il ricorso??? In Breve Accordo economico del febbraio 2023 prevede versamento di 3,9 milioni di euro. Vitalizio annuale di un milione di franchi svizzeri stabilito a Saint Moritz. Patrizia Reggiani condannata per l&#x . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gucci: Strasburgo chiude il ricorso delle figlie contro la madre

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