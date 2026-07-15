Un giorno in pretura | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 15 luglio

Stasera alle 21:20 su Rai 3 va in onda un nuovo episodio di “Un giorno in Pretura”. La trasmissione, ideata da Roberta Petrelluzzi, si concentra su casi giudiziari e aspetti del sistema legale italiano. La puntata di oggi include testimonianze e dettagli su processi in corso, offrendo uno sguardo diretto alle vicende giudiziarie. È possibile seguire la trasmissione anche in streaming.

Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 15 luglio. Questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Nella prima parte della puntata: “Nada Cella, 30 anni per la verità” di Stefano di Gioacchino e nella seconda parte verrà proposto “Un amore pericoloso” di Tommi Liberti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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