Un giorno in pretura | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 8 luglio

Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 8 luglio. Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. “Un giorno in Pretura” riparte dalla Corte d’Assise di Genova, chiamata a giudicare su un caso di 30 anni fa: l’omicidio di Nada Cella, una segretaria di 24 anni che il 16 maggio del 1996 fu uccisa a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Riparte Un giorno in pretura, con il processo per l’omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996Su Rai 3 parte il ciclo estivo di puntate del celebre programma di Robert Petrelluzzi. Il processo di stasera è quello per l'omicidio di Nada Cella ... iodonna.it

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