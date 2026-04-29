Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 29 aprile 2026. Questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Nel corso della serata spazio all’attualità politica: mentre il Governo è alle prese con diversi nodi da sciogliere, non si placano le polemiche sugli scontri durante i cortei del 25 aprile. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.🔗 Leggi su Tpi.it

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