Un Giorno in Pretura stasera la seconda parte del processo sull’omicidio di Nada Cella

Notizia in breve

Stasera, alle 21.15 su Rai 3, va in onda la seconda parte del processo per l’omicidio di Nada Cella. La puntata di “Un Giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi riprende le udienze e i dettagli delle testimonianze raccolte. La trasmissione mostra le fasi legali seguite all’evento e le dichiarazioni degli imputati e delle parti coinvolte. La prima parte era andata in onda mercoledì scorso.