Un Giorno in Pretura stasera la seconda parte del processo sull’omicidio di Nada Cella
Stasera, alle 21.15 su Rai 3, va in onda la seconda parte del processo per l’omicidio di Nada Cella. La puntata di “Un Giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi riprende le udienze e i dettagli delle testimonianze raccolte. La trasmissione mostra le fasi legali seguite all’evento e le dichiarazioni degli imputati e delle parti coinvolte. La prima parte era andata in onda mercoledì scorso.
Si rinnova questa sera, mercoledì 15 luglio, l’appuntamento con Un Giorno in Pretura di Roberta Petrelluzzi, in onda in prima serata, alle 21.15, su Rai 3. Anticipazioni del 15 luglio 2026. Nella prima parte della puntata, Un Giorno in Pretura torna sull’omicidio di Nada Cella, affrontato la scorsa settimana. Sulla vicenda, avvenuta a Chiavari nel 1996, si attende una verità da ben 30 anni. Sul banco degli imputati c’è Anna Lucia Cecere, ex insegnante di 54 anni, accusata di omicidio volontario. Secondo l’accusa, la Cecere uccise la Cella poiché accecata dall’invidia per il ruolo che la segretaria ricopriva nello studio del commercialista Marco Soracco, del quale ambiva a diventare la compagna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Il processo per l'omicidio di Nada Cella entra nel vivo. Al centro del dibattimento l'accusa nei confronti di Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio volontario, e il possibile movente del delitto. #UnGiornoinPretura questa sera in prima serata su #Rai3. facebook
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