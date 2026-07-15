Un Giorno in Pretura stasera la seconda parte del processo sull’omicidio di Nada Cella

Da davidemaggio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera, alle 21.15 su Rai 3, va in onda la seconda parte del processo per l’omicidio di Nada Cella. La puntata di “Un Giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi riprende le udienze e i dettagli delle testimonianze raccolte. La trasmissione mostra le fasi legali seguite all’evento e le dichiarazioni degli imputati e delle parti coinvolte. La prima parte era andata in onda mercoledì scorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si rinnova questa sera, mercoledì 15 luglio, l’appuntamento con  Un Giorno in Pretura  di Roberta Petrelluzzi, in onda in prima serata, alle 21.15, su Rai 3. Anticipazioni del 15 luglio 2026. Nella prima parte della puntata,  Un Giorno in Pretura  torna sull’omicidio di Nada Cella, affrontato la scorsa settimana. Sulla vicenda, avvenuta a Chiavari nel 1996, si attende una verità da ben 30 anni. Sul banco degli imputati c’è Anna Lucia Cecere, ex insegnante di 54 anni, accusata di omicidio volontario. Secondo l’accusa, la Cecere uccise la Cella poiché accecata dall’invidia per il ruolo che la segretaria ricopriva nello studio del commercialista Marco Soracco, del quale ambiva a diventare la compagna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

un giorno in pretura stasera la seconda parte del processo sull8217omicidio di nada cella
© Davidemaggio.it - Un Giorno in Pretura, stasera la seconda parte del processo sull’omicidio di Nada Cella
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FALSISSIMO EP 26 - GIOVENTÙ BRUCIATA - TUTTA LA VERITÀ SULLA FIGLIA DI LAMINE YAMAL -PARTE UNO

Video FALSISSIMO EP 26 - GIOVENTÙ BRUCIATA - TUTTA LA VERITÀ SULLA FIGLIA DI LAMINE YAMAL -PARTE UNO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nella puntata di stasera la seconda parte del processo per l'omicidio di Nada Cella e il delitto della vigilessa Sofia Stefani

Un giorno in Pretura stasera su Rai 3, l'omicidio di Nada Cella: la storia e la sentenzaStasera su Rai 3, “Un giorno in Pretura” apre la stagione con il processo per l’omicidio di Nada Cella.

Temi più discussi: Un giorno in pretura 2025/26 - Nada Cella: il cold case di Chiavari - Video; Un giorno in Pretura; Un giorno in pretura riparte dall'omicidio di Nada Cella; Un giorno in Pretura stasera su Rai 3, l'omicidio di Nada Cella: la storia e la sentenza.

nada cella un giorno in preturaStasera a Un giorno in pretura il cold-case di Chiavari e il delitto di Sofia StefaniNella puntata di stasera la seconda parte del processo per l'omicidio di Nada Cella e il delitto della vigilessa Sofia Stefani ... iodonna.it

nada cella un giorno in preturaRiparte Un giorno in pretura, con il processo per l’omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996Su Rai 3 parte il ciclo estivo di puntate del celebre programma di Robert Petrelluzzi. Il processo di stasera è quello per l'omicidio di Nada Cella ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web