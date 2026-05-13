Bimbo di 9 anni investito da un’auto in piazzale Risorgimento | gravissimo

Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, in piazzale Risorgimento a Bergamo, un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato nel centro della città e le condizioni del bambino sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzino in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Bergamo. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, dove un bambino di 9 anni sarebbe stato investito da un’auto. L’allarme è scattato intorno alle 16.30: sul posto è arrivato il personale sanitario della Croce Rossa di Bergamo, insieme a un’auto medica per assistere il piccolo. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, gestire la circolazione e avviare gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio. Il bambino è stato trasferito in ospedale a Bergamo in codice rosso: non sono ancora state diffuse informazioni precise sul suo stato di salute, ma le sue condizioni sarebbero serie.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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