Stazione Tarzia | Commercianti lasciati soli ora servono interventi concreti

La stazione ferroviaria continua a essere al centro delle discussioni politiche, con il consigliere comunale Luigi Tarzia che sottolinea come i commercianti locali si trovino in difficoltà e abbiano bisogno di interventi concreti. Tarzia ha evidenziato la differenza tra le questioni di sicurezza e il disagio generale legato alla struttura, invitando a concentrarsi su soluzioni pratiche per migliorare la condizione dello scalo.