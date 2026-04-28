Stazione Tarzia | Commercianti lasciati soli ora servono interventi concreti
La stazione ferroviaria continua a essere al centro delle discussioni politiche, con il consigliere comunale Luigi Tarzia che sottolinea come i commercianti locali si trovino in difficoltà e abbiano bisogno di interventi concreti. Tarzia ha evidenziato la differenza tra le questioni di sicurezza e il disagio generale legato alla struttura, invitando a concentrarsi su soluzioni pratiche per migliorare la condizione dello scalo.
La stazione rimane al centro del dibattito politico. A intervenire è il consigliere comunale Luigi Tarzia, capogruppo Udc, che richiama l’attenzione sulla situazione dello scalo ferroviario e sull’esigenza di distinguere tra il tema della sicurezza e quello, diverso ma collegato, del disagio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il comitato costituente futuro nazionale: "L'impossibile vita dei negozianti a Parma: sicurezza assente, commercianti lasciati soli"
Conocal come il Parco Verde di Caivano: servono interventi concretiIl giorno dopo l’omicidio di Ylenia Musella, la ventiduenne uccisa dal fratello Giuseppe con una coltellata alla schiena, il rione Conocal di...