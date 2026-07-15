Ci vorrebbe il sorriso beffardo di Silvio Berlusconi, l'arietta ribalda di chi prima infilza gli avversari e poi sussurra suadente: «Non sapete neanche scherzare». Ecco, non sappiamo se il sense of humour sia esattamente la carta vincente di Sigfrido Ranucci. Ma - se potessimo - gli consiglieremmo di far prevalere il sorriso sul ghigno, la comprensione (verso se stesso e gli altri) rispetto alla postura giudicante che gli è stata propria in tutti questi anni. L'immagine ce l'abbiamo tutti negli occhi, ad ogni ritorno in studio tra un servizio e l'altro di Report. Lui, Sigfrido, con almeno tre bottoni slacciati della camicia, che ridacchia sul balbettio di qualche vittima sacrificale, sulle mediocri scuse impapocchiate dal politicante appena impallinato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Un contrappasso atroce. Immaginate se partisse una campagna-burla sul "bunga bunga" di Sigfrido...

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