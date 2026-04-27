Una vicenda legata a Nicole Minetti, ex consigliera regionale nota per il suo ruolo in alcuni scandali, rischia di influenzare il percorso della premier. La presenza di Minetti potrebbe complicare le possibilità di ricorso alla immunità parlamentare da parte di un ministro della giustizia, in quanto la vicenda coinvolge direttamente questa figura. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e giudiziarie, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso.

Sarà il papocchio che porta il nome di Nicole Minetti, l’igienista dentale di B., a rendere incredibile la presenza di Carlo Nordio al ministero di Grazia e Giustizia? Proprio ieri la premier, avallando il licenziamento di Beatrice Venezi dalla direzione dell’orchestra de La Fenice, ha fatto sapere che non intende più “coprire” le responsabilità di alcuno. Lei non ci mette più la faccia, ha detto. Sembra così ritirata l’immunità meloniana a cui finora avevano fatto ricorso molti suoi ministri e sottosegretari, primo fra tutti proprio Nordio. Il protagonista del referendum perduto, il proponente del quesito bocciato, non ha pagato dazio. A farne le spese è stata la sua capa di gabinetto, Giusi Bartolozzi, conosciuta come la “zarina” di via Arenula per il tratto dispotico dell’esercizio del proprio potere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, se la premier ritrova il bunga bunga sul suo cammino. E Nordio non può più far ricorso alla “immunità meloniana”

Notizie correlate

Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore “abbandonato”La grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli -...

Ederson ritrova il campo e l’Atalanta ritrova se stessa: come il suo rientro può trasformare il finale di stagioneBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia; Un Travaglio poco aggraziato.

Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la graziaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia pubblicato il 27 Aprile 2026 a firma di Thomas Mackinson ... ilfattoquotidiano.it

Dietrofront su Nicole Minetti. Cronaca dell’ultimo pasticcio di NordioUna serie di articoli del Fatto mina i presupposti su cui è stata concessa la grazia presidenziale. Il Quirinale irritato chiede un supplemento d’indagine al ... huffingtonpost.it

“In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora #Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta fals - facebook.com facebook

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: "In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repu x.com