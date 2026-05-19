Antonella Clerici e la gaffe sul ' bunga bunga' | Mi veniva in mente Il filmato

Simpatica, allegra, diretta, ma anche incredibilmente competente ed umile. Antonella Clerici è, senza dubbio, uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Il suo segreto? Una genuinità disarmante.Tuttavia, una spontaneità così grande può rivelarsi un'arma a doppio taglio: la gaffe. 🔗 Leggi su Today.it

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La prossima settimana Mara Maionchi, Luciana Littizzetto e Guia Soncini saranno ospiti di Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno, rispettivamente lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22 maggio. x.com

Bisio lancia una frecciatina ad Antonella Clerici, lei risponde:Non è vero che mi incavolo reddit

È sempre mezzogiorno, gaffe della Clerici sulla canzone vincitrice dell'Eurovision: Bangaranga? Avevo capito un'altra cosaLa conduttrice commenta il trionfo bulgaro all’Eurovision 2026, ma storpia il titolo del brano e si lascia sfuggire una battuta che fa subito sorridere tutti. libero.it

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