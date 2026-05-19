Antonella Clerici e la gaffe sul ' bunga bunga' | Mi veniva in mente Il filmato

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simpatica, allegra, diretta, ma anche incredibilmente competente ed umile. Antonella Clerici è, senza dubbio, uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Il suo segreto? Una genuinità disarmante.Tuttavia, una spontaneità così grande può rivelarsi un'arma a doppio taglio: la gaffe. 🔗 Leggi su Today.it

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