Umbria non si arrestano gli incendi nel parco del Monte Cucco
Due incendi boschivi sono scoppiati ieri nel parco regionale del Monte Cucco e continuano ad avanzare. I vigili del fuoco sono sul posto per cercare di contenerli. Si sospetta che gli incendi siano stati causati da inneschi dolosi, ma le indagini sono in corso. Le fiamme stanno causando danni alla vegetazione e al territorio circostante. Non ci sono ancora notizie di persone coinvolte o di evacuazioni.
Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme. Forte il sospetto di inneschi dolosi. Continuano la loro avanzata distruttrice i due incendi boschivi scoppiati ieri all’interno del parco regionale del Monte Cucco. Alla situazione già critica, inoltre si è aggiunto nella prima mattinata di oggi un terzo fronte di fuoco nel comune di Nocera Umbra, localizzato in località Aggi. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per contenere le fiamme, rese particolarmente insidiose dal fatto che i territori interessati sono impervi. È ritenuta concreta l’ipotesi dell’origine dolosa per almeno due dei tre incendi. Sono in corso le indagini dei carabinieri forestali, che hanno già condotto i primi sopralluoghi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Umbria, non si arrestano gli incendi nel parco del Monte Cucco
Notizie e thread social correlati
Due vasti incendi nel parco regionale del Monte Cucco: in azione anche un CanadairDue grandi incendi sono divampati nel parco regionale del Monte Cucco nel pomeriggio di oggi.
Emergenza incendi al Parco del Monte Cucco: si apre un terzo fronte a Nocera UmbraUn incendio è divampato nel Parco del Monte Cucco, coinvolgendo un nuovo fronte a Nocera Umbra.
Si parla di: Si aggrava il bilancio degli incendi boschivi sulla fascia appenninica umbra.
Vasto incendio sul Monte Cucco: si indaga per doloUn vasto incendio ha colpito il Parco del Monte Cucco, in Umbria, il 15 luglio 2026. Le fiamme, divampate in un'area protetta, hanno interessato parte del territorio. Le autorità esprimono un forte so ... it.blastingnews.com
Umbria, non si arrestano gli incendi nel parco del Monte CuccoVigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme, forte sospetto di inneschi dolosi ... msn.com