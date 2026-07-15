Umbria, non si arrestano gli incendi nel parco del Monte Cucco

Notizia in breve

Due incendi boschivi sono scoppiati ieri nel parco regionale del Monte Cucco e continuano ad avanzare. I vigili del fuoco sono sul posto per cercare di contenerli. Si sospetta che gli incendi siano stati causati da inneschi dolosi, ma le indagini sono in corso. Le fiamme stanno causando danni alla vegetazione e al territorio circostante. Non ci sono ancora notizie di persone coinvolte o di evacuazioni.