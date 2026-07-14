Due grandi incendi sono divampati nel parco regionale del Monte Cucco nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti anche un Canadair e squadre di vigili del fuoco per contenere le fiamme. La presenza di un velivolo antincendio indica un intervento mirato per limitare l'estensione del rogo. La zona interessata è una area protetta, con caratteristiche ambientali delicate. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando le operazioni di spegnimento.

Scheggia e Pascelupo (Perugia), 14 luglio 2026 – Due vasti incendi sono scoppiati nel pomeriggio nel parco regionale del Monte Cucco destando destando grande preoccupazione per la delicatezza dell'area protetta. I roghi si sono sviluppati in zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra, localizzati rispettivamente nelle aree sovrastanti i comuni di Costacciaro e di Scheggia e Pascelupo.?Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento . Per far fronte all' emergenza e contenere le fiamme, è scattato immediatamente il piano di intervento con il dispiegamento di diverse forze sul... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due vasti incendi nel parco regionale del Monte Cucco: in azione anche un Canadair

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In fumo 60 ettari del Parco del Monte Cucco- Daily, 30 Giugno

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