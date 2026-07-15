Umbria Academy Its ecco le chance
Nove studenti su dieci trovano lavoro entro un anno dal diploma, soprattutto in settori collegati al loro percorso di studi. Questa percentuale alta riguarda i diplomati dell’Umbria Academy, secondo i dati raccolti. La maggior parte delle assunzioni avviene in ambiti pertinenti alle specializzazioni frequentate, confermando l’efficacia del percorso formativo. I risultati sono stati comunicati dall’istituto, che sottolinea come la formazione offerta favorisca l’ingresso nel mondo del lavoro.
Nove studenti su dieci trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma e soprattutto lo trovano in un campo correlato al loro percorso di studio. È il risultato, certificato da Indire, dei percorsi di studio di Its Umbria Academy che offre corsi in tecnologie e scienze applicate articolati in cicli di durata biennale e coinvolge importanti attori del mondo del lavoro e dell’istruzione pubblica, dagli istituti secondari superiori fino all’università. I percorsi formativi, sviluppati sulla base delle esigenze del sistema produttivo regionale, sono emanazione di una Fondazione regionale, che conta oltre 70 soci tra istituzioni, associazioni di categoria, istituti scolastici, ordini professionali e imprese, di cui è vice presidente Vasco Gargaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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