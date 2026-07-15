umbria academy its ecco le chance

Nove studenti su dieci trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma e soprattutto lo trovano in un campo correlato al loro percorso di studio. È il risultato, certificato da Indire, dei percorsi di studio di Its Umbria Academy che offre corsi in tecnologie e scienze applicate articolati in cicli di durata biennale e coinvolge importanti attori del mondo del lavoro e dell’istruzione pubblica, dagli istituti secondari superiori fino all’università. I percorsi formativi, sviluppati sulla base delle esigenze del sistema produttivo regionale, sono emanazione di una Fondazione regionale, che conta oltre 70 soci tra istituzioni, associazioni di categoria, istituti scolastici, ordini professionali e imprese, di cui è vice presidente Vasco Gargaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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