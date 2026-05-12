Padel la Coppa dei Club Umbria | ecco le squadre che volano verso le finali

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio si sono disputate le gare di ritorno delle semifinali della Coppa dei Club in Umbria. Le partite hanno visto alcune squadre confermare la loro posizione, mentre altre hanno sorpreso con risultati inaspettati. Con le sfide ormai concluse, si preparano le finali, che determineranno le migliori squadre della competizione regionale di padel.

“In questo fine settimana del 9 e 10 maggio si sono chiuse le semifinali con la gara di ritorno, tra conferme e sorprese. In campo abbiamo goduto di alcuni capolavori. È stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni, con interesse e coinvolgimento crescente. Non sono mancati piccoli inciampi e.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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