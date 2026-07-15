Luca Lucci, ex leader degli ultras del Milan, ha chiesto di patteggiare una pena di due anni nel processo d’appello per tentato omicidio. Con il via libera della Procura generale di Milano, ha presentato un’istanza di concordato, che prevede una pena finale di 8 anni di reclusione. Nel corso dell’udienza, Cataldo ha confessato di aver partecipato all’aggressione.

Luca Lucci, ex leader degli ultras del Milan, punta a ottenere uno sconto di pena di due anni. Nel processo d’appello, con il via libera della Procura generale di Milano, ha avanzato infatti una istanza di concordato (una sorta di patteggiamento nel giudizio di secondo grado) a una pena complessiva finale di 8 anni di reclusione. In primo grado era stato condannato in abbreviato, applicando quindi lo sconto di un terzo della pena prevista dal rito alternativo, a 10 anni di carcere. Sul patteggiamento si esprimerà la Corte d’Appello nella prossima udienza, fissata per il 17 settembre. Una carta calata da Lucci nel filone principale scaturito dalla maxi inchiesta della Dda di Milano, della Polizia e della Gdf ribattezzata "doppia curva", che decapitò i vertici delle tifoserie organizzate di Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultras, Lucci ora vuole patteggiare. Tentato omicidio, Cataldo confessa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta curve, l’ex capo ultras Lucci chiede di patteggiare 8 anniL’ex capo ultras del Milan ha chiesto di patteggiare 8 anni in secondo grado, utilizzando il concordato in appello.

L'ex capo ultrà Luca Lucci chiede di "patteggiare" 8 anni in appelloL’ex leader ultras di una squadra di calcio ha presentato domanda di patteggiamento in secondo grado, chiedendo una condanna di otto anni.

Temi più discussi: Ultras, Lucci ora vuole patteggiare. Tentato omicidio, Cataldo confessa; Inchiesta curve, l’ex capo ultras Lucci chiede di patteggiare 8 anni; Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci creò un business di droga da 7 milioni in pandemia; Inchiesta curve, ex capo ultrà Lucci chiede di patteggiare 8 anni in appello.

Ultras, Lucci ora vuole patteggiare. Tentato omicidio, Cataldo confessaLuca Lucci, ex leader degli ultras del Milan, punta a ottenere uno sconto di pena di due anni. Nel processo d’appello, con il via libera della Procura generale di Milano, ha avanzato infatti una istan ... ilgiorno.it

L'ex capo ultrà Luca Lucci chiede di patteggiare 8 anni in appelloLuca Lucci, l'ormai ex leader ultras milanista, ha avanzato istanza di concordato in appello a una pena complessiva finale di 8 anni di reclusione, con una sorta di patteggiamento in secondo grado e c ... msn.com