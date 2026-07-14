Inchiesta curve l’ex capo ultras Lucci chiede di patteggiare 8 anni

L’ex capo ultras del Milan ha chiesto di patteggiare 8 anni in secondo grado, utilizzando il concordato in appello. È finito in carcere insieme ad altri ultras, tra cui i leader della curva Nord interista, nel maxi blitz del settembre 2024 coordinato dalla Dda di Milano. L’indagine ha coinvolto Polizia e Guardia di Finanza. La richiesta di patteggiamento riguarda anche altri imputati coinvolti nell’inchiesta sulle curve.

Ha chiesto di poter patteggiare in secondo grado, con l’istituto del cosiddetto “concordato in appello”, Luca Lucci, l’ormai ex leader ultras milanista finito in carcere, assieme ad altri ultras compresi i capi della curva Nord interista, nel maxi blitz del settembre 2024 coordinato dalla Dda di Milano con indagini di Polizia e Gdf. Con l’istanza, che ha avuto l’ok della Procura generale, chiede di essere condannato ad una pena complessiva finale di 8 anni, con uno sconto di due, in pratica, rispetto ai 10 anni di reclusione del primo grado. È emerso dalla prima udienza del processo, davanti alla terza sezione della Corte d’Appello, nel filone principale, con rito abbreviato, scaturito dalla maxi indagine “doppia curva”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Inchiesta curve, ex capo ultras del Milan Luca Lucci chiede di patteggiare 8 anni in appello

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