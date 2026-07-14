L’ex leader ultras di una squadra di calcio ha presentato domanda di patteggiamento in secondo grado, chiedendo una condanna di otto anni. La richiesta riguarda un procedimento in corso dopo una condanna di primo grado. La decisione sulla proposta di accordo sarà presa dai giudici dell’appello. La vicenda riguarda l’attività di un gruppo ultras e le accuse mosse in precedenza. La richiesta di patteggiamento è stata depositata nelle ultime ore.

Luca Lucci, l'ormai ex leader ultras milanista, ha avanzato istanza di concordato in appello a una pena complessiva finale di 8 anni di reclusione, con una sorta di patteggiamento in secondo grado e con il via libera della Procura generale milanese per l'accusa principale di essere stato il capo dell'associazione per delinquere che avrebbe gestito la curva Sud rossonera. In primo grado era stato condannato con rito abbreviato a 10 anni di reclusione., È emerso dalla prima udienza del processo, davanti alla terza sezione della Corte d'Appello milanese, nel filone principale, con rito abbreviato, scaturito dalla maxi inchiesta della Dda di Milano, della Polizia e della Gdf ribattezzata "doppia curva". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'ex capo ultrà Luca Lucci chiede di "patteggiare" 8 anni in appello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luca Lucci e il traffico da 7 milioni di euro: ecco come l'ex capo della Sud gestiva la drogaLuca Lucci, ex capo della Curva Sud di Milano, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico internazionale.

Corruzione e sanità, l'ex governatore Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anniL'ex presidente della Regione Sicilia ha presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione durante l'udienza preliminare.

Temi più discussi: Smercio di droga per 7 milioni di euro durante il Covid: ecco perché Luca Lucci è stato condannato a 18 anni; Gup: 'Capo ultrà Lucci creò un business di droga da 7 milioni in pandemia'; Le mani delle cosche su San Siro e il patto fra ultrà delle curve. La verità dell’ex numero due della Nord Marco Ferdico ai pm: con i milanisti c’era un accordo; Marco Ferdico, capo ultrà dell’Inter: Calhanoglu mi pagava l’hotel, Dimarco voleva cori più belli.

Luca Lucci e il traffico da 7 milioni di euro: ecco come l'ex capo della Sud gestiva la drogaPubblicate le motivazioni della sentenza contro il leader della Curva del Milan a 18 anni e otto mesi ... msn.com

Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci creò un business di droga da 7 milioni in pandemiaLuca Lucci, l'ex capo ultra della curva Sud milanista anche arrestato nel settembre 2024 nel maxi blitz doppia curva, grazie alla sua ... sportmediaset.mediaset.it

Luca Vildoza in uscita dalla Virtus Bologna? - Sportando reddit