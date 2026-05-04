Ultimissime Inter LIVE | Thuram si sfoga sui social con Calhanoglu le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurro

Nelle ultime ore, sui social sono emerse le parole di Thuram, che ha commentato pubblicamente con Calhanlu. Nel frattempo, Zanetti e Marotta hanno espresso le loro emozioni riguardo alla possibilità di conquistare lo Scudetto con l'Inter. Le notizie più recenti riguardano le vicende interne al club nerazzurro e sono aggiornate in tempo reale. La situazione continua a tenere alta l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 4 MAGGIO. Thuram e lo sfogo social: «Dicevano che l’Inter era vecchia e che non vincevamo i big-match. Per chi li vince c’è un premio?» E Calhanoglu. – FOTO. Thuram, in una diretta Instagram post scudetto a cui ha partecipato anche Calhanoglu, si è sfogato contro i detrattori Scudetto Inter, Marotta: «Chivu ha la cultura della vittoria.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Thuram si sfoga sui social con Calhanoglu, le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurro Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurrodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Caso Bastoni, le parole di Marotta e Ranocchia in difesa del giocatore nerazzurro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Formazioni ufficiali Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Calhanoglu, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino; Inter-Parma, la guida completa al match; Inter, che momento per Thuram: decisivo nelle ultime 4 gare. I numeri super del francese; Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito. Inter-Parma 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Thuram e Mkhitaryan, a San Siro festa ScudettoMarotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: Inchiesta Rocchi? Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo t ... fanpage.it Alla squadra di Chivu sarebbe bastato un punto, ma vince con un gol per tempo: prima Thuram, poi Mkhitaryan su assist di Lautaro MartinezAlla squadra di Chivu sarebbe bastato un punto, ma vince con un gol per tempo: prima Thuram, poi Mkhitaryan su assist di Lautaro Martinez ... gazzetta.it Si avvicina la sfida tra Inter e Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Cristian Chivu prepara 4 cambi rispetto all’ultima sfida di Torino, fa sapere Sky Sport dopo le ultimissime prove. Conferma per Sommer in porta, in difesa è pronta la prima novità: - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com