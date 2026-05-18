Marcia Perugia-Assisi a Torino Ferdinandi | Cultura dialogo e cooperazione strumenti concreti di pace

A Torino si è svolta una marcia che ha collegato Perugia e Assisi, con un focus su cultura, dialogo e cooperazione come strumenti pratici per promuovere la pace. Durante l’evento, un rappresentante ha sottolineato che la pace non si riduce a un’idea teorica, ma coinvolge azioni e impegni reali di istituzioni e comunità. La manifestazione ha attirato partecipanti di diverse età e provenienze, unendo le persone attorno a questi principi fondamentali.

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