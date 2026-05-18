Marcia Perugia-Assisi a Torino Ferdinandi | Cultura dialogo e cooperazione strumenti concreti di pace

Da torinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si è svolta una marcia che ha collegato Perugia e Assisi, con un focus su cultura, dialogo e cooperazione come strumenti pratici per promuovere la pace. Durante l’evento, un rappresentante ha sottolineato che la pace non si riduce a un’idea teorica, ma coinvolge azioni e impegni reali di istituzioni e comunità. La manifestazione ha attirato partecipanti di diverse età e provenienze, unendo le persone attorno a questi principi fondamentali.

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“La pace non è un principio astratto ma una responsabilità concreta che riguarda ogni istituzione e ogni comunità. Oggi, dalla Marcia Perugia-Assisi a Torino nei giorni del Salone del Libro, ribadiamo con forza che cultura, dialogo, cooperazione e rispetto dei diritti umani e del diritto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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