Rimpatri UE | Inviato invito ai talebani per incontro a Bruxelles
La Commissione europea, attraverso la Direzione generale Affari interni, e il ministero della Giustizia svedese hanno inviato una lettera alle autorità de facto dell’Afghanistan. L’obiettivo è organizzare un incontro a livello tecnico a Bruxelles, nel quale discutere delle procedure di rimpatrio. La comunicazione è rivolta alle autorità afgane per concordare la partecipazione a questa riunione. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sui contenuti specifici dell’incontro.
BRUXELLES – “La Dg Affari interni della Commissione Ue, insieme al ministero della Giustizia svedese, ha inviato una lettera alle autorità de facto dell’Afghanistan per chiedere la disponibilità a un incontro a livello tecnico qui a Bruxelles” sui rimpatri. Lo ha detto un portavoce dell’esecutivo comunitario al briefing stampa. Sarebbe “un incontro successivo a una riunione tecnica già tenutasi in Afghanistan” a gennaio e “in risposta a un’iniziativa di 20 Stati membri e Paesi associati Schengen dell’ottobre scorso”. I rimpatri riguardano chi è senza “il diritto a restare nell’Unione e che rappresentano una minaccia per la sicurezza”, ha segnalato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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