Rimpatri UE | Inviato invito ai talebani per incontro a Bruxelles

La Commissione europea, attraverso la Direzione generale Affari interni, e il ministero della Giustizia svedese hanno inviato una lettera alle autorità de facto dell’Afghanistan. L’obiettivo è organizzare un incontro a livello tecnico a Bruxelles, nel quale discutere delle procedure di rimpatrio. La comunicazione è rivolta alle autorità afgane per concordare la partecipazione a questa riunione. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sui contenuti specifici dell’incontro.

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