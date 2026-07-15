UE commissaria Suica | ‘migranti legali essenziali contro il calo demografico’

La commissaria europea ha affermato che i migranti legali sono fondamentali per contrastare il calo demografico in Europa. Ha sottolineato che l'UE accoglie le persone necessarie per rispondere alle esigenze della regione, affermando che la gestione della migrazione si basa sulla selezione di chi può contribuire alla società. La dichiarazione evidenzia l’approccio europeo nel favorire ingressi legali per sostenere la crescita demografica e il mercato del lavoro.

''Accogliamo le persone di cui abbiamo bisogno qui in Europa, ed è così che stiamo cercando di gestire la migrazione''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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