Imperia l’anagrafe corre | 3.000 nuovi residenti contro il calo demografico

A Imperia sono stati registrati circa 3.000 nuovi residenti, cercando di contrastare il calo demografico. Tuttavia, la provincia continua a perdere abitanti, nonostante l’incremento di residenti. La crescita numerica non basta a invertire la tendenza negativa, che prosegue anche con l’arrivo di nuove persone. La differenza tra i nuovi ingressi e le uscite fa sì che il saldo complessivo rimanga in diminuzione.

? Domande chiave Come può l'arrivo di nuovi residenti non fermare il calo demografico?. Perché la provincia di Imperia perde migliaia di abitanti nonostante gli arrivi?. Quali sono le reali cause dello spostamento dei giovani verso la Liguria?. Cosa accadrà al tessuto sociale se il declino naturale continuerà a crescere?.? In Breve Saldo migratorio estero Imperia 2024 positivo di 2.063 unità rispetto alle 1.046 cancellazioni.. Popolazione Imperia scesa da 222.000 abitanti nel 2009 a 209.000 nel 2024.. Liguria registra incremento di 39.000 residenti grazie ai movimenti migratori interni.. Campania ha perso circa 472.000 residenti tra il 2001 e il 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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