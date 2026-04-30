Levanto il piano Acerbi | lavoro e sanità contro il calo demografico

Domenica prossima a Levanto si terrà la presentazione del programma quinquennale “Levanto Progetto Comune” da parte di Giambattista Acerbi. Durante l’evento, sarà illustrato un piano che riguarda principalmente i settori del lavoro e della sanità, con l’obiettivo di contrastare il calo demografico nella zona. La presentazione si svolgerà in una location pubblica e sarà aperta ai cittadini interessati.

? Cosa sapere Giambattista Acerbi presenta il programma quinquennale Levanto Progetto Comune domenica prossima a Levanto.. Il piano punta su lavoro e sanità per contrastare il calo demografico locale.. Domenica prossima, alle 17.30, la Loggia in Piazza del Popolo a Levanto ospiterà la presentazione del programma quinquennale della lista civica Levanto Progetto Comune, che sostiene la candidatura di Giambattista Acerbi alla guida della cittadina rivierasca. L’appuntamento elettorale, che precede le votazioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio, segna l’ingresso ufficiale nel dibattito di una forza che punta a ridefinire i processi decisionali del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levanto, il piano Acerbi: lavoro e sanità contro il calo demografico Notizie correlate Leggi anche: Levanto, Del Bello cerca il bis. Acerbi ritorna e tenta il colpo Il nuovo provveditore: "Rete scolastica dinamica contro il calo demografico""Sono arrivata in Toscana nel 2010 e da allora ho sempre lavorato presso l’Ufficio Scolastico Regionale, sia in direzione generale che in ambito... Aggiornamenti e dibattiti Levanto, la lista Levanto Progetto Comune presenta il programma: Acerbi punta su lavoro, giovani e rilancio del territorioIn vista della tornata amministrativa del 24 e 25 maggio, domenica prossima alle 17.30 in Piazza del Popolo alla Loggia presentazione del programma di ... cittadellaspezia.com Levanto, nasce Progetto Comune: Acerbi sfida Del Bello alle amministrativeSembrava profilarsi una corsa senza avversari per il sindaco uscente Luca Del Bello, ma nei giorni scorsi lo scenario politico levantese si è arricchito ... cittadellaspezia.com