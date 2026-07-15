Il cardinale ha affermato che l’Unione europea si oppone a una colonizzazione ideologica dell’Africa e sostiene un modello di sussidiarietà autentica. Ha inoltre sottolineato che l’Europa sta difendendo la libertà di un continente che ha contribuito a formare il pensiero cristiano, di cui si rischia di perdere memoria. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione sulle relazioni tra Europa e Africa.

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Stiamo difendendo la libertà di un continente che ha contribuito a plasmare il logos cristiano di cui l'Europa rischia di perdere memoria". Così il cardinale guineano Robert Sarah al Parlamento europeo di Bruxelles durante la conferenza 'Europa e Africa', organizzata dal gruppo Ecr in collaborazione con Pro Vita & Famiglia su iniziativa degli eurodeputati Paolo Inselvini (FdI) e Nicolas Bay. Al centro della lectio magistralis del cardinale la "crisi del linguaggio" nei rapporti tra istituzioni europee e continente africano su temi come diritti, vita, educazione e famiglia. Sarah ha fatto riferimento alle parole di Papa Leone XIV nell'enciclica 'Magnifica Humanitas', in particolare ai passi in cui il pontefice denuncia l'uso di un linguaggio manipolatorio e che rischia di ridurre la persona umana a statistiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue, card. Sarah: "No a colonizzazione ideologica Africa, ma sussidiarietà autentica"

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