Ue approva sanzioni contro coloni israeliani Tel Aviv accusa | Scelta ideologica

Da ildifforme.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani e Hamas. Le misure includono il congelamento dei beni all'interno dell'Unione e il divieto di ingresso nel territorio europeo. Tel Aviv ha commentato la decisione definendola una scelta ideologica. La misura riguarda le persone coinvolte nelle attività considerate illegali e i gruppi armati considerati responsabili di attacchi.

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Nell'accordo sono previste anche nuove sanzioni contro Hamas. All'atto pratico, si prevede il congelamento dei beni nell’Unione europea e il divieto di ingresso sul territorio. Destinatari delle misure sono sette coloni estremisti dello Stato ebraico e 12 funzionari dell'organizzazione terroristica palestinese Via libera del Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea allesanzioni contro i coloniisraelianiviolentiin Cisgiordania. Il provvedimento era statobloccato per mesidal veto dell’Ungheria diViktor Orbánma, con la vittoria di Peter Magyar alle elezioni legislative del 12 aprile, l’opposizione è caduta. Nell’accordo sono previste anchenuove sanzioni contro Hamas.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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