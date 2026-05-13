La 37ª giornata di Serie A vede un nuovo scontro tra le parti coinvolte nella gestione del calendario. La Lega aveva proposto di anticipare il derby tra Roma e Lazio a domenica alle 12.00, ma questa richiesta è stata respinta. Di conseguenza, è stato ufficialmente presentato un ricorso al TAR, segnando un'ulteriore fase nel disaccordo sulla programmazione delle partite.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00 Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Kathleen Kruger è la nuova direttrice sportiva dell’Amburgo! È storia, è la prima ds donna in Bundesliga Tevez e il Talleres si separano: ufficiale l’addio dell’argentino.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00. Ufficiale il ricorso al TAR

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L’ultima proposta della Lega Serie A: derby (e altre 4 partite) alle 12 e finale degli Internazionali alle 17:30. “Se non ci rispondono andiamo al Tar”“Il derby Roma-Lazio si gioca domenica, alle 12:30“, “No, si gioca lunedì alle 20:45“.

Temi più discussi: Serie D, il 13 maggio la seconda giornata della Poule Scudetto; Caos Roma-Lazio, a che ora si gioca? Scontro Lega Calcio-Prefettura, il comunicato e cosa sta succedendo; Derby, decide la Lega: resta in piedi l’ipotesi delle 12.30 del 17 maggio; Serie A, scontro sul derby: A rischio credibilità del campionato.

Annuncio del presidente della Lega Serie A Ezio #Simonelli Il caos calendari continua a tenere banco, ma si aspetta la decisione sulla possibilità di anticipare le partite alle 12 di domenica. Altrimenti si andrà al TAR Cosa ne pensate? ?? #Calcionews2 x.com

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