Serie A continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00 Ufficiale il ricorso al TAR

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 37ª giornata di Serie A vede un nuovo scontro tra le parti coinvolte nella gestione del calendario. La Lega aveva proposto di anticipare il derby tra Roma e Lazio a domenica alle 12.00, ma questa richiesta è stata respinta. Di conseguenza, è stato ufficialmente presentato un ricorso al TAR, segnando un'ulteriore fase nel disaccordo sulla programmazione delle partite.

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