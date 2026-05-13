Nella 37ª giornata di Serie A, si è verificato un rifiuto ufficiale alla proposta della Lega di anticipare il derby tra Roma e Lazio a domenica alle 12.00. La decisione ha portato a uno scontro tra le istituzioni calcistiche e le squadre coinvolte, evidenziando le tensioni sulla programmazione degli incontri. La questione si è intensificata, segnando un momento di confronto acceso tra le parti interessate.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Kathleen Kruger è la nuova direttrice sportiva dell’Amburgo! È storia, è la prima ds donna in Bundesliga Tevez e il Talleres si separano: ufficiale l’addio dell’argentino.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00

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