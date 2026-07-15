udinese per i 130 anni abbonamenti a prezzi popolari

Udinese Calcio ha lanciato oggi al castello di Ragogna la campagna abbonamenti 202627 "Ci siamo sempre stati", che celebra i 130 anni del club e il legame con il territorio friulano, simboleggiato da un sasso venato di bianco e nero, richiamo alle pietre del fiume Tagliamento. La sottoscrizione sarà esclusivamente online. La campagna è strutturata in tre fasi., La prima, da domani al 30 luglio, è dedicata alla conferma del posto per i vecchi abbonati. Seguirà dal 31 luglio al primo agosto la fase per il cambio posto, sempre per gli abbonati della stagione precedente. La vendita libera prenderà il via lunedì 3 agosto e proseguirà fino al 19 agosto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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