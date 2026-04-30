Via libera al Piano casa Meloni | Oltre 100mila alloggi in 10 anni tra popolari e a prezzi calmierati Taglio delle accise prorogato e sì al ddl sgomberi | Saranno più veloci

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano casa, che prevede la realizzazione di oltre 100.000 alloggi in dieci anni, tra abitazioni popolari e a prezzi calmierati. Contestualmente, è stato approvato anche il decreto legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti e introduce disposizioni più rapide per gli sgomberi. La premier ha commentato la decisione, sottolineando l’obiettivo di aumentare l’offerta abitativa e semplificare le procedure.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano casa e il dl per la proroga del taglio delle accise sui carburanti. All'ordine del giorno anche il ddl "per il rilascio degli immobili", l'attuazione della direttiva Ue per rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, e lo schema di decreto legislativo in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via libera al Piano casa, Meloni: "Oltre 100mila alloggi in 10 anni tra popolari e a prezzi calmierati". Taglio delle accise prorogato e sì al ddl sgomberi: "Saranno più veloci" Notizie correlate Prorogato il taglio delle accise per 21 giorni: ma solo 5 centesimi per la benzina. Via libera al Piano casa: “Obiettivo rendere disponibili 60mila alloggi”Dal Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è arrivato il via libera al Piano Casa ed è stato approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti... Piano Casa da 4 mld in Cdm: 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni e recupero edilizia popolareOggi in Consiglio dei ministri il governo varerà il Piano casa, che dovrebbe valere in tutto 4 miliardi: previsti 100 mila nuovi alloggi in 10 anni a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lotta alle zanzare, via libera dalla Giunta regionale al Piano 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi; ARIF, via libera al Piano dei fabbisogni 2026-2028: rafforzata la struttura operativa e nuove opportunità per i lavoratori forestali; Liguria: via libera al Piano energia, aspettando le aree idonee; Aeroporto di Torino, dall’Enac via libera al piano di sviluppo. Investimenti per 114 milioni. Via libera del Cdm al Piano casa, prorogato il taglio delle acciseVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al Piano casa. La riunione del Cdm è in corso da circa un'ora. Il Cdm ha anche dato il via libera al decreto legge che rinnova il ta ... ansa.it Via libera dal Cdm al Piano Casa, prorogato per 21 giorni il taglio delle acciseLeggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio dei ministri oggi, le possibili misure: dal Piano Casa alla proroga sulle accise ... tg24.sky.it Biennale, si è dimessa la Giuria internazionale: le polemiche per il via libera al padiglione russo https://gazzettadelsud.it/p=2203333 - facebook.com facebook Dopo il primo via libera al Senato alla proroga delle concessioni balneari in alcune regioni, il tentativo della Lega di estendere la misura è stato bloccato. È stato così fermato l’emendamento, impedendo il “blitz” e la proroga automatica delle concessioni nelle x.com