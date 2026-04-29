Serie D prezzi popolari per la decisiva sfida Messina-Milazzo

Per la partita della Serie D tra Messina e Milazzo, il club ha stabilito un prezzo di ingresso di 3 euro più i diritti di prevendita per Curva e Tribuna B. La gara si svolgerà domenica pomeriggio allo stadio “Franco Scoglio”. La decisione riguarda la vendita dei biglietti, che saranno disponibili a un costo simbolico, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei tifosi.

Il Messina ha deciso di aprire le porte del “Franco Scoglio” per la decisiva sfida contro il Milazzo di domenica pomeriggio al prezzo simbolico di 3 euro più diritti di prevendita per Curva e Tribuna B. “Ci sono partite che non si giocano soltanto sul campo, ma sugli spalti, nello sguardo dei.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina vs Formia: la sfida decisiva per la finaleIl sorteggio della Final Four di Coppa Italia ha fissato l’avversario per il Messina Futsal: sarà il Formia la squadra da battere nella semifinale in... Virtus Matera a Messina: sfida decisiva per blindare il primatoLa Virtus Matera si prepara a un appuntamento cruciale per il proprio destino sportivo, affrontando la Basket School Messina nel PalaTracuzzi di...