Ucraina Zelensky | Potremo produrre sistemi Patriot

L’Ucraina sta per ottenere la capacità di produrre missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, diventando forse il terzo Paese al mondo con questa autorizzazione. Il presidente ha annunciato che si sta avvicinando a un accordo che consentirà la produzione locale dei missili. La notizia riguarda un passo importante nel settore della difesa nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di difesa aerea del Paese.

L’Ucraina si sta avvicinando all’ottenimento della capacità di produrre missili per i sistemi di difesa aerea Patriot e potrebbe diventare il terzo Paese al mondo a disporre di un accordo in tal senso e del diritto a tale produzione”. È quanto ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante la cerimonia in occasione della Giornata della sovranità nazionale a Kiev, alla quale ha preso parte anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il presidente ha ringraziato gli Stati Uniti e il presidente Usa Donald Trump per la decisione politica che, ha affermato, contribuirà a salvare migliaia di vite in Ucraina in futuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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