Trump a Zelensky | Vi concederemo la licenza per produrre i Patriot

Durante il summit della Nato ad Ankara, il presidente statunitense ha annunciato a Zelensky che sarà concessa la licenza per produrre i sistemi missilistici Patriot. L’incontro bilaterale tra i due leader si è svolto senza tensioni pubbliche, segnando una svolta rispetto ai precedenti scontri tra i due. La comunicazione è arrivata dopo mesi di discussioni sulla fornitura di armamenti all’Ucraina. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sui termini dell’accordo.

Al summit della Nato ad Ankara è andato in scena l’atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina, gli scontri sembrano essere un lontano ricordo. Trump ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa-aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera, usati dalle forze russe contro le città ucraine. “Un uccellino mi ha detto che parleremo di concedere all’Ucraina il diritto di produrre i Patriot. Mostreremo come si fanno”. Riferendosi alle accuse di aver ridotto le forniture di armi a Kiev, ha aggiunto: “Così non potrete lamentarvi che non ve ne diamo abbastanza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Donald Trump Praises Zelensky in Surprise Remarks as Ukraine War Talks Take Center Stage | N18G

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