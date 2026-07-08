Guerra Ucraina-Russia Nato promette 140 miliardi di aiuti a Kiev Trump vede Zelensky | Daremo licenza per produrre missili Patriot | news in diretta

La Nato ha annunciato un pacchetto di aiuti da 140 miliardi di dollari per l’Ucraina. Nella notte, Kiev è stata colpita da nuovi missili russi. Oggi si è svolto un incontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino a Ankara, in occasione del vertice Nato. Trump ha dichiarato che verrà concessa una licenza per la produzione di missili Patriot.

Le ultime notizie in diretta dalla guerra tra Russia e Ucraina: nuovo attacco di missili russi su Kiev nella notte. Oggi l'incontro bilaterale tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara nell'ambito del vertice Nato. Il presidente ucraino ha incontrato anche la premier italiana Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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