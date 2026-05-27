Cei la Chiesa italiana con lo sguardo sul futuro Card Zuppi | pace e disarmo

Notizia in breve

La Chiesa italiana ha presentato le linee guida per i prossimi cinque anni durante una conferenza stampa. Il Cardinale Zuppi ha sottolineato l'importanza di promuovere pace e disarmo come priorità. La conferenza si è svolta nel primo pomeriggio e ha aperto il dibattito sui temi principali che guideranno le attività dell’ente religioso nel prossimo futuro. Nessun dettaglio sui piani specifici è stato fornito in questa occasione.