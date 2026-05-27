Cei la Chiesa italiana con lo sguardo sul futuro Card Zuppi | pace e disarmo
La Chiesa italiana ha presentato le linee guida per i prossimi cinque anni durante una conferenza stampa. Il Cardinale Zuppi ha sottolineato l'importanza di promuovere pace e disarmo come priorità. La conferenza si è svolta nel primo pomeriggio e ha aperto il dibattito sui temi principali che guideranno le attività dell’ente religioso nel prossimo futuro. Nessun dettaglio sui piani specifici è stato fornito in questa occasione.
Con lo sguardo sul futuro. La Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il Cardinale Matteo Zuppi che torna sull’urgenza di quest’epoca: pace e disarmo. Sulla scia di Papa Leone il presidente della Cei risponde ai giornalisti che gli chiedono dell’aggressione alla Nuova Flotilla di aver provato rifiuto davanti a quelle immagini perché erano in acque internazionali e preoccupazione per i diritti calpestati. Al fianco di Zuppi un altro porporato: il cardinale Roberto Repole che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all’Assemblea le Linee di orientamento per l’attuazione del Documento di Sintesi del Cammino sinodale. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cei, la Chiesa italiana con lo sguardo sul futuro. Card. Zuppi: pace e disarmo
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