Un attacco russo nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato almeno tre morti e sette feriti. Nel frattempo, prosegue la visita del cardinale Zuppi, presidente della CEI, nel paese. Non ci sono ulteriori dettagli sugli sviluppi dell’attacco o sulle sue conseguenze.

In Ucraina un attacco russo ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite sette nella regione settentrionale di Sumy. E oggi prosegue la visita del presidente della CEI, cardinale Zuppi. Stamane ha partecipato alla cerimonia civile del battesimo dell’Ucraina. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, droni Kiev su navi russe. Prosegue la visita del card. Zuppi

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