La Corte d’Assise di Arezzo ha assolto una donna di 67 anni accusata di aver ucciso la madre di 93 anni, affetta da Alzheimer. La giudice ha stabilito che l’imputata era incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. La decisione è stata comunicata dopo aver valutato le condizioni mentali della donna, che avevano portato alla sua dichiarazione di non imputabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Corte d’Assise dispone l’assoluzione. La Corte d’Assise del Tribunale di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, imputata per l’omicidio aggravato della madre Mirella Del Puglia, di 93 anni. I giudici hanno stabilito che la donna era totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, escludendone quindi la responsabilità penale. Il delitto nella casa di San Giovanni Valdarno. La vicenda risale alla notte tra l’8 e il 9 marzo 2025, quando l’anziana venne uccisa all’interno dell’abitazione di famiglia in via Fermi, a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la 67enne avrebbe soffocato la madre utilizzando un foulard. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta 67enne ad Arezzo: “Era incapace di intendere e di volere”

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Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per incapacità di intendere e volere

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