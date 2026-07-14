Arezzo uccise la madre malata di Alzheimer | assolta per stress da assistenza

Un uomo è stato assolto dall'accusa di aver ucciso la madre novantenne affetta da Alzheimer, sostenendo di aver agito sotto effetto di stress da assistenza. La decisione è arrivata dopo che il giudice ha riconosciuto che il suo stato psicologico, causato dall'impegno continuo nel prendersi cura della madre, ha influito sulla sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La vicenda si è svolta in un contesto di assistenza prolungata senza pause.

Uccise la madre novantenne e malata di Alzheimer «in preda a uno stress» da assistenza senza pausa che l'aveva resa incapace di intendere e di volere. Un vizio di mente riconosciuto dalla corte d'assise di Arezzo che ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, l'ex impiegata comunale di San Giovanni Valdarno che domenica 9 marzo 2025 strangolò Mirella Del Pasqua, 93 anni, che da qualche tempo si era trasferita in casa sua, proprio perchè incapace di continuare a vivere da sola per il grave decadimento senile, fisico e mentale, da cui era affetta. L'imputata ha accolto la sentenza con un pianto liberatorio, abbracciata al marito che l'ha sempre sostenuta. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per incapacità di intendere e volere

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