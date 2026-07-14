Arezzo uccise la madre malata di Alzheimer | assolta perché incapace di intendere e di volere

La Corte d’Assise di Arezzo ha assolto una donna di 67 anni dall’accusa di aver ucciso la madre di 93 anni, malata di Alzheimer e con grave decadimento cognitivo. La decisione si basa sulla valutazione che l’imputata fosse incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. La donna era stata accusata di aver causato la morte della madre, ma il giudice ha ritenuto che non fosse responsabile a causa delle condizioni mentali al tempo dell’episodio.

La Corte d’Assise del Tribunale di Arezzoha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, dall’accusa di aver ucciso la madre 93enne,Mirella Del Puglia, affetta da Alzheimer e da un grave decadimento cognitivo. I giudici hanno stabilito che la donna, al momento dei fatti, era totalmente incapace di intendere e di volere e, pertanto, non imputabile. La tragedia si è consumata nella nottetra l’8 e il 9 marzo 2025, nell’abitazione di famiglia di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo.Secondo la ricostruzione processuale, la figlia soffocò l’anziana madre utilizzando un foulard. Subito dopo fu la stessa Martin a chiamare le forze dell’ordine, confessando quanto accaduto e chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per incapacità di intendere e volere

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