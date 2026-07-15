La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto una donna di 67 anni dall'accusa di aver ucciso la madre di 93 anni, affetta da Alzheimer e da un deterioramento cognitivo progressivo. La decisione si basa sulla valutazione che l'atto sia stato compiuto sotto stress da assistenza. La donna era accusata di aver provocato la morte della madre, ma la corte ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per la condanna.

La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne, Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale alla notte tra l'8 e il 9 marzo 2025, quando, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Martin avrebbe strangolato la madre nel sonno con un foulard. Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna a 12 anni sulla base di vizio parziale di mente. Adesso, la corte presieduta dal giudice Annamaria Loprete, ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto "non fosse in grado di comprendere pienamente il significato della proprie azioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uccise la madre malata, assolta per "stress da assistenza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Soffocò la madre malata di Alzheimer. Assolta: stress per lassistenza. Non riesco a perdonarmi

Notizie e thread social correlati

Arezzo, uccise la madre malata di Alzheimer: assolta per «stress da assistenza»Un uomo è stato assolto dall'accusa di aver ucciso la madre novantenne affetta da Alzheimer, sostenendo di aver agito sotto effetto di stress da...

Uccise la madre malata col foulard. Assolta per “stress post-traumatico”. “Spero che mia madre possa perdonarmi”Una donna è stata assolta dall’accusa di aver ucciso la madre malata, strangolandola con un foulard.

Temi più discussi: Soffocò la madre malata di Alzheimer. Assolta: stress per l’assistenza. Non riesco a perdonarmi; Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta: Spero che un giorno da lassù possa perdonarmi. Io non riesco a farlo; Arezzo, uccise la madre malata di Alzheimer: assolta per stress da assistenza; Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta per vizio di mente.

Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta: Colpa dello stress per l'assistenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta: 'Colpa dello stress per l'assistenza' ... tg24.sky.it

San Giovanni Valdarno, assolta la 67enne Giuseppina Martin che uccise la madre malata di Alzheimer: vizio totale di mente x.com

Uccise la madre malata di Alzheimer, assolta: Spero che un giorno da lassù possa perdonarmi. Io non riesco a farloUn'assoluzione per l'incapacità di intendere e di volere dovuta allo stress, certificato da perizie psichiatriche, legato alle condizioni della madre e dell’accudimento per Giuseppina Martin che nel 2 ... vanityfair.it