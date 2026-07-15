Giovanni Limata, coinvolto insieme alla sua fidanzata Elena nell'omicidio di Aldo Gioia, ha sposato in carcere la donna che lo ha aiutato a fuggire. La cerimonia si è svolta all’interno della struttura penitenziaria. Limata è stato condannato per l’omicidio del padre di Elena, avvenuto alcuni anni fa. La coppia ha deciso di sposarsi durante il periodo di detenzione.

Giovanni Limata, autore con la fidanzata dell'epoca Elena dell’efferata uccisione del padre della ragazza, Aldo Gioia, si è sposato in carcere. Il rito civile è stato celebrato il 30 giugno scorso nella casa circondariale di Salerno, dove il ventottenne originario di Cervinara si è unito in matrimonio con Sara Clemente, 23enne residente nello stesso Comune di Limata. Un nome, quello della ventitreenne, già citato durante il processo davanti alla Corte di Assise di Avellino. In aula, durante la fase dibattimentale, emerse che la giovane, all'epoca diciottenne, dopo l'omicidio raggiunse ad Avellino Giovanni per riportarlo a casa dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Uccise il padre della fidanzata: Giovanni Limata (nickname Ciro Ricci) sposa in carcere la donna che lo aiutò nella fuga

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